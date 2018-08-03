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الفلسطينيون يخرجون للمشاركة في جمعة "الوفاء للشهداء"

عرب وعالم

مسيرة العودة الكبرى في غزة
ارشيفية

وكالات- الدويني فولي

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يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في فعاليات جمعة “الوفاء لشهداء القدس″، في إطار مسيرة العودة التي انطلقت في الثلاثين من مارس الماضي.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار لاستمرار المسيرات السلمية، مؤكدة “على رفضها لكل الحلول التصفوية لقضيتنا، وعلى رأسها (صفقة القرن) الأمريكية بمختلف مخططاتها على الأرض، من حصار وقتل ودمار واغتيال للطفولة”، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وشددت على أن “المسيرة لن تتوقف أبداً على أنغام الوعود الخادعة التي يرسلها الاحتلال عبر بعض الوسطاء، فلا بد أن يعيش شعبنا حياة كريمة، ويرى الحرية حقيقة واقعة رأي العين وليس خيالاً ووعوداً”.

وطالبت الهيئة الجهات الوسيطة الاستدراك بضرورة وقف الغطرسة “الصهيونية والاستعلاء، الذي يتجاهل حقوقنا وأوجاعنا”.

واستشهد 150 فلسطينياً وأصيب نحو 13 ألف آخرين بجراح متفاوتة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق مسيرة العودة وكسر الحصار في الثلاثين من مارس الماضي.

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