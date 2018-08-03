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عماد الدين حسين: على الحكومة التقشف لتصبح قدوة للمواطنين

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الإصلاح الاقتصادي

الحكومة المصرية

تقشف

قال عماد الدين حسين ، الكاتب الصحفى ، ان اهم عنصر لكى يستمر الاصلاح الاقتصادى فى مسيرته أن تتقشف الحكومة وتكون مثلا وقدوة لبقية المواطنين وتحارب الفساد بلا هوادة.

وأضاف حسين خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان " الرجل الذى حاسب على كل المشاريب!" ، بإنه على الناس ان يقتنعوا  بان سياسات الحكومة الاقتصادية هي الأفضل ".

وتابع قائلا :" وعلى الحكومة ان تكون أولوياتها واضحة  وهى إصلاح التعليم والصحة والجهاز الإدارى وتوفير أكبر قدر من فرص العمل ، إذا حدث ذلك فإن الجميع سوف يتحمل التضحية، لأنه يعلم أنه سيجنى الثمن فى المستقبل له ولأولاده فى المستقبل".


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