إجبار راهبات على ممارسة الجنس بدعوى العبادة

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راهبات

الطقوس الدينية

الاعتداء على راهبات

اتهمت السلطات الصينية راهب بوذي بارز بالاعتداء الجنسى على عدد من الراهبات لإيعازهن بأن الجنس من الطقوس الدينية، وذلك في محاولة منه لإجبارهن على إقامة علاقات حميمية معه.

وجاء توجيه الاتهام بعد أن تقدمت اثنتان من الراهبات بشكوى للسلطات الصينية تفيد بأن الراهب شيويه تشنغ (51 عامًا) ويشغل منصب رئيس معبد لونغ تيشيوان، في العاصمة الصينية بكين، قام بإرسال رسائل سرية لعدد من الراهبات لاستمالتهن لإقامة علاقات حميمية معه.

بدوره، نفى المعبد البوذي الاتهامات التي وجهت للراهب، قائلًا: إن هذه الشكوى قائمة على معلومات مزورة وكاذبة لتضليل الشعب، مطالبًا الحكومة بتشكيل لجنة لكشف حقائق القضية وملابساتها، وفق الأناضول.


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