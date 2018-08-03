» مفاجأة بواقعة هروب "نسناس" من حديقة الحيوان

03 أغسطس 2018 - 10:45 ص

روت الإعلامية خلود زهران، تفاصيل الصورة التي انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لنسناس يظهر عليه ملامح الحزن، وروج البعض أنه كان يحاول الهرب من المعاملة السيئة بحديقة الحيوان.

وقالت المذيعة خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إن الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، أوضحت أن الصورة تعود لعام 2016 بنادي القاهرة الرياضي فندق سوفيتال.

وأضافت أن الإدارة المركزية تلقت حينها بلاغًا أن هناك 3 نسانيس يتجولوا بحريتهم بداخل الفندق، ويقتحموا غرف النزلاء، حيث تم إرسال لجنة على الفور من أطباء متخصصين وتم عمل فخ للنسانيس بوضع مخدر لهم في الفواكه حتى يتمكنوا من الإمساك بهم.



