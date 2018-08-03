تعرف على حكام مباريات اليوم بالدوري

03 أغسطس 2018 - 10:54 ص

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات ختام الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

فأسندت اللجنة مباراة المقاصة وسموحة للحكم أحمد الغندور ويعاونه هاني خيري وأحمد بكر، ومحمد عصام حكمًا رابعًا، وكل من محمد سلامة ومحمود ناجي حكمًا خامسًا.

ومباراة إنبي وبيراميدز يديرها تحكيما محمد عادل ويعاونه محمود أبو الرجال وشريف عبد الله، ومحمد نهاد حكمًا رابعًا، وكل من إبراهيم محجوب ووائل فرحان حكمًا خامسًا.