"ساويرس" يعلن توظيف "أطفال الجمارك"

03 أغسطس 2018 - 11:03 ص

أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس دخوله على خط أزمة "أطفال الجمارك"، الذين انتشر فيديو لهم عقب القبض عليهم بسبب تهريب الملابس.

وتابع، خلال عدة تدوينات رد بها علي تعليقات متابعيه على "تويتر" حيث علق على فيديو المذيعة المشهورة، قائلًا، "بصراحة مذيعة مزعجة، قال استثمار قال! اشتغلوا فى الاستثمار قال!"، في إشارة إلي طلب المذيعة من الأطفال أن يستثمروا في البلد".

وتابع "ساويرس"، في تدوينة أخري، رد بها علي أحد المتابعين الذي طالبه بتوظيف هؤلاء الأطفال، قائلًا، "بالضبط كده ! بيحصل دلوقتى و بعتلهم محامى للتصالح مع الجمارك والإفراج أن أمكن علشان نوظفهم" .



