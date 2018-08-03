بالأرقام الاقتصاد الياباني يدهس الصيني

03 أغسطس 2018 - 11:16 ص

تفوقت البورصة اليابانية علي نظيرتها الصينية بعد أن أظهرت البيانات القيمة التسويقية حيث بلغت قيمة الأسهم التي يتم تداولها في البورصة اليابانية 6.17 تريليون دولار مقابل 6.09 تريليون دولار في البورصة الصينية.

وأضافت وكالة بلومبرج البورصة الأمريكية تمثل أكبر بورصة في العالم حيث تزيد قيمة أسهمها عن 31 تريليون دولار.

وكانت البورصة الصينية قد تفوقت على البورصة اليابانية في أواخر عام 2014، ثم سجلت أعلى قيمة للأسهم في تاريخها على الاطلاق بأكثر من 10 تريليون دولار في يونيو عام .2015

ولكن الأسهم والعملة الصينية تعرضت لمشكلات هذا العام في ظل الصراع التجاري مع الولايات المتحدة والركود الاقتصادي والحملة التي تخوضها الحكومة الصينية لخفض الديون.

ونقلت وكالة بلومبرج عن باني لام رئيس قسم الأبحاث في شركة (سي.إي.بي) الدولية للاستثمارات قوله إن "خسارة المركز الثاني لصالح اليابان هو الضرر الناجم عن الحرب التجارية"، مشيرا إلى أن مؤشر الأسهم اليابانية أكثر استقرارا نسبيا، ولكن المؤشر الصيني قد تراجع بعد وصوله إلى أعلى معدل له هذا العام.