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شركة مياه الشرب وراء مصرع طفل ببالوعة صرف

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طفل

الحدث اليوم

الدلنجات

بالوعة

روت سلوي زكي، رئيس مركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، تفاصيل مصرع طفل صغير في إحدى بالوعات الصرف الصحي في مركز الدلنجات.

وقالت "زكي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "طلب إحاطة" علي فضائية "الحدث اليوم"، إن الإشارة جاءت إلي مجلس المدينة بأن هناك طفلًا غريقًا في أحد الأماكن بالمركز وفورًا توجهنا إلي المكان المشار إليه لفحص البلاغ فوجدنا الطفل داخل أحد مصارف الصرف الصحي، موضحة أن مكان الواقعة ليس به ترع ولا أنهار كي يعرف فيه الطفل.

وحملت المسؤولية الكاملة لهيئة الشرب والصرف الصحي لتسببها في مصرع الطفل بسبب الإهمال وعدم تفانيها في أداء عملها وذلك بترك بالوعات الصرف الصحي مفتوحة وعرضه للمارة في الطريق العام، مما تسبب في مصرع طفل ليس له ذنب.

وأكدت رئيس مركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كافة المقصرين في واقعة مصرع الطفل وعدم التهاون في الحصول علي حقه، مطالبة المسئولين بمحاسبة المقصرين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي علي الواقعة وتحميلها المسئولية بالكامل.


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