"الصياد" للرئيس: نحن في أشد الحاجة لهذا القانون

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السوشيال ميديا

ابراهيم الصياد

إكسيرا نيوز

طالب إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار سابقا، الريس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، قائلا :" نحن في أشد الحاجة لهذا القانون ، مشددا على وجود برامج توعية للمواطنين.

وأضاف "الصياد"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إن مصر تواجه حرب شرسة من الشائعات من قبل الجماعات المعادية لمصر، حيث أصبحت "السوشيال ميديا" حاضنة لتلك الشائعات.

وتابع: أن كثرة الشائعات يستهدف إسقاط الدولة وتشتيت مواطنيها، مؤكدا أن غياب المعلومات يؤدي إلى وجود لغط، ومن ثم توافر المعلومات ضروري لمواجهة الشائعات.



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