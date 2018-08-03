يسقط 3 طائرات إسرائيلية ..هذه قصته!

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القوات الأردنية

سيف الدين الأعظم

الحرب العربية الإسرائيلية

الطيار الباكستاني

لم يأخذ حقه من الشهرة كباقي الطيارين الذين كان لهم دور مشرف في الحرب العربية الإسرائيلية ، رغم أنه قام بعمل بطولي لم يتكرر إلا  نادرا في ساحات الحروب.

كانت البداية حينما تواجد الطيار الباكستاني سيف الدين الأعظم في الأردن عام 1967 .

الأعظم كان في مهمة لتدريب طياري سلاح الجو الأردني ، وعندما نشبت الحرب العربية الإسرائيلية غادر مع الطيارين الأردنيين إلي قاعدة الحبانية في العراق بعد قصف إسرائيل لمطارات الأردن.

استطاع أن يطير من هناك بطائرات الهوكرهنتر ليسقط ثلاث طائرات إسرائيلية خلال ثلاثة أيام.

وأصبح  الطيار الباكستاني بعد هذا العمل البطولي هو الطيار الوحيد في العالم الذي أسقط 3 طائرات إسرائيلية في غضون 72 ساعة ، أثناء قتال جوي – جوي، حيث لا يزال هذا الرقم القياسي قائما إلي اليوم.

ويعتبر سيف الدين الأعظم  أيضا هو الطيار الوحيد في العالم الذي طار ، بطائرات ثلاث قوات جوية مختلفة ، وهي الباكستانية والأردنية والعراقية.

وقد كرمته الأردن والعراق بميداليات  لبطولته وشجاعته ، ورغم هذا العمل البطولي لم يأخذ حقه الإعلامي.

 

 


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