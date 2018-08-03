الإنقاذ البحري عن ظهور القرش الحوتي: "معندوش سنان"

03 أغسطس 2018 - 12:43 م

عقب حسن الطيب، رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة، علي ظهور القرش الحوتى بالغردقة، قائلاً: "القرش الحوتي من الفصيلة النادرة ومهدد بالانقراض وهو صديق للإنسان".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، "هذا القرش ملوش أسنان علشان يعض بيها أو يفترس الحيوان أو الإنسان".

وأشار إلى أن ظهور القرش الحوتي بالغردقة بمثابة بادرة خير لمصر لكونه يتواجد في البيئة النظيفة فقط، ويتوقع أن يجلب معه السائحين الأجانب، وهو وسيلة لجذب السياح ودعم للسياحة في مصر؛ لكون السياح يأتون خصيصًا لالتقاط الصور والغطس معه.

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