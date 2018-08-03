3 أسباب وراء اللقاء المرتقب بين ترامب وطهران

03 أغسطس 2018 - 12:48 م

حدد محمد المنشاوي، الكاتب الصحفى والمتخصص فى الشأن الأمريكى ، بعض الأسباب غير الواضحة حول تصريح ترامب باستعداده غير المشروط لعقد لقاء مع الرئيس الإيرانى لبحث الخلافات بين الدولتين، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يحدث وهناك تعقد فى مشهد العلاقات الإيرانية الغربية وصلت لفرض عقوبات غير مسبوقة فى التاريخ، وهو ما نال مباركة رسمية عربية، لجأت إيران للعب دور المخرب فى قضايا المنطقة، وبررت ذلك بأنه رد مناسب على محاولات الغرب والعرب خنق النظام الإيرانى.

وأضاف المنشاوي خلال مقاله الذي نشر بالشروق تحت عنوان " حلفاء ترامب العرب بين حسابات واشنطن وطهران" بأن واشنطن تلقى حاليا اللوم والاتهام على إيران بالمسئولية عن كل المشكلات التي يعاني منها الشرق الأوسط بدءا من اليمن وسوريا والعراق وصولا للصراع العربى الإسرائيلى.



وعلى الرغم من منح بعض عواصم الخليج الرئيس ترامب كل ما يريد من صفقات واستثمارات فى البنية التحتية الأمريكية بما يفوق نصف تريليون دولار، وعلى الرغم من وصول التحالف الأمريكى الإسرائيلى لمستويات غير مسبوقة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، خرج ترامب مبديا رغبته فى لقاء حكام إيران.

وتابع: أن واشنطن مبهمة حتى الآن فى رغبتها عندما تحدث ترامب عن رغبة لقاء قادة إيران، كما لا يعرف ما قصده بالقول إن "دولا فى المنطقة لم تكن لتبقى أسبوعا من دون الحماية الأمريكية" ، ولا يترك ترامب مناسبة إلا ويهين الدول الخليجية مرة تلو أخرى منذ ظهوره على الساحة السياسية قبل ثلاثة أعوام. ما نعرفه كذلك أن واشنطن يحكمها رئيسٌ يسعى إلى اغتنام ما يستطيع من ثروات العرب.



