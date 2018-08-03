وزير الزراعة: "مجهزلكم حاجات تفرح"

03 أغسطس 2018 - 01:02 م

عقب الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، علي زيارته لكفر الشيخ اليوم، والتي تعد هي الزيارة الأولى له منذ توليه حقيبة الوزارة، قائلا: "سعيد جدا بجهود رجال البحث العلمي في استنباط أصناف جديدة للأرز تتحمل الجفاف، ومقاومة للملوحة، وعالية الإنتاجية".

وأضاف خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش زيارته إلى محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أن نجاح تلك التجربة يعني الوصول إلى أرز جاف بكميات مياه أقل، خاصة وأن الموارد المائية لمصر في تناقص وليس زيادة بالنسبة لحصة الفرد، ولذلك لابد من الوصول إلى حلول خارج الصندوق.

وتابع وزير الزراعة موجهًا حديثه لشعب المصري: "مجهزلكم حاجات".