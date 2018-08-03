"صلاح" يقتحم قائمة أفضل أهداف "آنفيلد"

03 أغسطس 2018 - 01:05 م

حظي اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي، بنصيب الأسد في قائمة أجمل الأهداف التي تم تسجيلها بملعب "آنفيلد"، معقل "الريدز" في الموسم الماضى.

واقتحم النجم المصري القائمة بـ3 أهداف سجلها فى شباك إيفرتون وتوتنهام وبورنموث، فيما كان الهدفين الآخرين من نصيب روبرتو فيرمينو وساديو مانى.

يذكر أن محمد صلاح توج بلقب هداف النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإنجليزى برصيد 32 هدفاً، بينما توج مانشستر سيتى بطلاً للمسابقة.

ويفتتح ليفربول مشواره فى النسخة الجديدة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" بمواجهة وستهام يونايتد يوم 12 أغسطس الجارى، بينما يلتقى مع كريستال بالاس يوم 20 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة الثانية، فيما يلعب مع برايتون يوم 25 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة ثم ليستر سيتى مطلع سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة، وتوتنهام يوم 15 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة الخامسة.