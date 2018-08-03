حمزة يدعو لتشكيل ائتلاف "فلول الكنبة"

03 أغسطس 2018 - 01:06 م

دعا المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة إلي تشكيل "ائتلاف الفلول" ، والذي يتضمن فلول الإخوان وثورة يناير والوطني.

وتساءل حمزة في تدوينة مصغرة له علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "هل من يدعو الي تشكيل ائتلاف الفلول: فلول الوطني ، فلول الاخوان ، وفلول ثورة يناير".

وأضاف بناء علي ملاحظتكم مكن نضيف " فلول الكنبة".

جاء هذا في رده علي حساب شريهان : " ونسيت اهم واكبر ائتلاف ( ائتلاف الكنبه ) اللي ودي مصر في داهيه".

وغرد حساب أبو حازم قائلا : للأسف يا باشمهندس برغم كل ما تمتلك من فكر بتفق في الكثير منه معك الا أنني أري فيك سلبية وعدم اتخاذ مواقف إيجابية تجاه ما تمر به البلد".

وعلق حساب بنت العرب : " يارب تاخذوا خطوة صح كفاية نوم في العسل".