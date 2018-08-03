» تعرف على الفوائد السحرية لـ"المانجو"

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متابعات - أمينة عبد العال

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السرطان

تخسيس

المانجو

الوزن

تعتبر المانجو من الفاكهة اللذيذة التي يقبل عليها الجميع وبالتزامن مع تواجدها حاليا بكثرة في الأسواق نستعرض في هذا المقال فوائد وأضرار تناول المانجو.

فوائد المانجو:

فوائد المانجو الوقاية من السرطان:

 تحتوي على المواد المضادة للأكسدة كالكيرسيتين، والفيسيتين، والأستراجالين ، ومهمّة هذه المواد حماية الجسم من المواد المسببة لسرطان القولون، والثدي، والدم، والبروستات.

 تقلل من مستوى الكولسترول في الدم

 بسبب وجود فيتامين C بنسبة عاليّة مع البكتبن، والألياف، كما أنّها غنيّة بالبوتاسيوم الذي يعتبر عنصر هام من عناصر الخليّة التي تساعد على التحكّم في معدل ضربات القلب وضغط الدم.

 تطهير الجلد:

 يعمل على تنشيط المسامات، وتساهم في نضارة الوجه، وهو يمكن استخدامه على أيّ نوع من الجلود دون أيّ مضاعفات، وتقوم بعلاج المسامات التي تسبب حبّ الشباب، ويكون ذلك بوضع شريحة رقيقة من المانجو لمدّة تتراوح من 10 دقائق وحتى 15 دقيقة، ثم تزال ويغسل الجسم جيداً.

 تخسيس الوزن:

 يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمواد المغذية التي تساعد الجسم على اكتماله، وفي نفس الوقت تقوم بحرق السعرات الحراريّة الإضافيّة التي يحصل عليها جسم الإنسان.

 مقويّة للرغبة الجنسيّة:

تحتوي هذه الفاكهة على خواص التنشيط الجنسيّ وتعرف أيضاً بفاكهة الحبّ، وتحتوي على فيتامين E الذي يساعد على تنظيم الهرمونات الجنسية ويعزّز الدافع الجنسي.

قوة للعين:

 غنيّة بفيتامين A ، حيث أنّ كوب واحد من شرائح المانجو يعطي 25% من الحاجة اليوميّة لهذا الفيتامين، الذي يعزز قوة العين، كما أنّه يحارب جفاف العين، ومقاوم لمرض العمى الليليّ.

 يساعد على الهضم:

 يحتوي على الانزيمات التي تساعد في تحطيم البروتين.

بيرد الجسم ويقي من السكتة الدماغيّة:

عند تناول عصير المانجو مع قليل من الماء، وملعقة كبيرة من السكّر أو العسل، يعطي برودة جيدة، وبالتالي يحمي الجسم من حرارة الصيف الحارقة والتي تسبب سكتة دماغيّة.

 يقوي المناعة:

يحتوي على سلسلة جيدة من الفيتامينان ك A, C ، و25 نوع مختلف من الكاروتينات التي تحافظ على صحة الجسم المناعيّ. مقوية للذاكرة: تعتبر الفاكهة غنيّة بمواد الجلوتامين الحمضية المهمّة لزيادة التركيز.

 مهمّة للنساء:

 تعتبر الحلّ الطبيعيّ للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم، وتزيد مستوى الحديد والكالسيوم في الجسم.

أضرار المانجو

الإكثار من تناول المانجو يؤدي إلي ظهور طبقة دهنية حول الأنف لا تستطيع ازالتها الا بالابتعاد أو التقليل من تناول المانجو.

 كذلك قد تتسبب في ظهور بعض البثور على الجلد ، كذلك قد تسبب ارتفاع الأملاح و الإسهال.

 و قد تسبب الإصابة بحصى الكلى ، و من الممكن أن تساعد على رفع حرارة الجسم .

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