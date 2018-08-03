  • الجمعة 03 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:36 م
بحث متقدم
صلاح

"صلاح" يكتسح "ماني وفرمينو" بـ135 مليون جنيه إسترليني

ساويرس

شاهد.. أول صور لمذيعة "أطفال الجمارك"

تعيين زوجة "نجل مورو" بمنصب دبلوماسي يشعل عاصفة جدل

تعيين زوجة "نجل مورو" بمنصب دبلوماسي يشعل عاصفة جدل

ارتفاع ضحايا تفجير مسجد إلي 25 قتيلا

ارتفاع ضحايا تفجير مسجد إلي 25 قتيلا

اغتصاب سيدة

سيدة تقتل عاملًا اغتصبها بالقوة

صلاح

"صلاح" يقتحم قائمة أفضل أهداف "آنفيلد"

وصول البابا تواضروس الثانى إلى القاهرة قادمًا من القدس

البابا "تواضروس" يغلق صفحته على "فيس بوك"

ايران: لن نسمح للسعودية أن تنفذ خططها بسوريا

شبح العقوبات يهدد إيران

حمزة يدعو لتشكيل ائتلاف "فلول الكنبة"

حمزة يدعو لتشكيل ائتلاف "فلول الكنبة"

يسقط 3 طائرات إسرائيلية

يسقط 3 طائرات إسرائيلية ..هذه قصته!

شبح العقوبات يهدد إيران

عرب وعالم

ايران: لن نسمح للسعودية أن تنفذ خططها بسوريا
الرئيس الايراني حسن روحاني

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

الخارجية الأمريكية تؤكد رغبة واشنطن الحوار مع طهران

#

أمريكا تظهر "العين الحمراء" لإيران وتتوعدها بأشد عقوبة

#

أمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران

#

هكذا ستعيد أمريكا فرض عقوباتها على إيران

إيران

الكهرباء

عقوبات

المياه

الاحتجاجات

تستعد إيران الإثنين المقبل لقرار واشنطن بفرض أول دفعة من العقوبات الاقتصادية بسبب ما يشهده الاقتصاد الإيراني من هبوط حاد، إضافة إلى انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مما زاد من الأزمات الاقتصادية والمعيشية.

كما خرج عدد من الاحتجاجات في إيران منذ بداية العام بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المياه وانقطاع الكهرباء وما وصفه متظاهرون بالفساد.

ويحتشد إيرانيون في عدة مدن مثل أصفهان وشيراز والأهواز احتجاجًا على ارتفاع التضخم ومن بين أسبابه ضعف الريال الإيراني.

وخسر الريال الإيراني نحو ثلثي قيمته، منذ مطلع العام، بعد أن واصل تراجعه الثلاثاء الماضي، أمام الدولار، حيث خسر 18 في المائة من قيمته في غضون يومين. وفقا لـ"الفرنسية".

وبلغ سعر الدولار 119 ألف ريال في السوق الموازية الثلاثاء الماضي، أي بتراجع 18 في المائة مقارنة بيوم الأحد الماضي، عندما كان سعر صرف الدولار 100 ألف ريال إيراني. وفي إطار هذه الأزمة النقدية الحادة، استبدل الرئيس الإيراني حسن روحاني حاكم المصرف المركزي ولي الله سيف بعبد الناصر همتي.

وزعم المصرف المركزي، إن تقلب العملة الوطنية مرده "مؤامرة الأعداء"، متعهدا اتخاذ إجراءات جديدة "في الأيام المقبلة" من أجل مواجهة هذا التراجع.

وسعت الحكومة لتثبيت السعر عند 42 ألفا في أبريل الماضي، وهددت بملاحقة تجار السوق السوداء. لكن المصارف ترفض بيع الدولار بالسعر المنخفض ما اضطر الحكومة إلى تليين موقفها في يونيو الماضي، والسماح بمرونة أكبر لبعض فئات المستوردين.

ومع دخول أغسطس، حيث ستبدأ العقوبات الأمريكية إلى حيز التنفيذ، يتفاءل كثير من أبناء الشعب الإيراني بأن التغيير الشامل بات قاب قوسين أو أدنى، وبأن النظام لم يعد فقط يترنح، بل إن أساطين النظام وزبانيته يدركون أن الدائرة تضيق، وأن ما ينالونه من دعم دولي من هنا وهناك ليس أكثر من خطاب مواساة للحظة الأخيرة، وأن الشارع يغلي، والحراك الشبابي في تصاعد، والتساؤلات التي ظلت لعقود حبيسة الغرف المغلقة جراء الخوف والفزع، باتت الآن على كل لسان، وأن أسئلة الإيرانيين لم يعد من الممكن إيقافها دون حمام دم.

لأربعة عقود كانت إيران تتنقل من خلل اقتصادي إلى آخر، ومن أزمة اقتصادية صغيرة إلى أزمة أكبر فأكبر، إلى أن وصلت الآن إلى وضع يصعب معه المسكنات أو عمليات ترقيع لإصلاح ما يمكن إصلاحه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس

جمال سلطان

"الغباء".. يصنع مثل "الحذاء!"

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (2)

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يتراجع ليقترب من الـ600 جنيه
» تعرف على حالة طقس الغد
» بالفيديو.. سائحة تصفع موظف الجوازات علي وجهه
» الليلة.. أول ظهور لـ"بيراميدز" بالدوري
» استقالة برلماني أمريكي بسبب محادثات جنسية
» "أديب" معلقًا على تعادل الأهلي: له في ذلك حكم
» تعرف على الفوائد السحرية لـ"المانجو"
» تعرف على موعد إجراء قرعة كأس مصر
» بالفيديو.. شيماء سيف تشارك في "كيكي" بطريقة كوميدية
» تحرير 61 رهينة من قبضة طالبان
» سيدة تتهم زوجها بإجبارها على الدعارة وشرب الخمر

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا