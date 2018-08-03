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تحرير 61 رهينة من قبضة طالبان

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مقتل 8 جنود في هجوم على الجيش الأفغاني شمالي البلاد
ارشيفية

وكالات- الدويني فولي

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 أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، الجمعة، أن قوات خاصة من الجيش، حررت 61 رهينة من قبضة حركة “طالبان” في إقليم هلمند جنوبي البلاد.

وقال معاون المتحدث باسم الوزارة الجنرال محمد رادمنش، في تصريح، إن القوات الخاصة حررت الرهائن المحتجزين في منطقة “كاجاكي” التابعة للإقليم المذكور، بعد تعرضهم للتعذيب الشديد، حسب وكالة “باجوك” المحلية.

وأضاف المتحدث أن “بعض المواطنين المحررين احتاجوا إلى مساعدة الأطباء”، دون توضيح ما إذا كان ذلك نتيجة الإصابات لحقت بهم أثناء عملية تحريرهم، أم بسبب معاناتهم من الأمراض خلال أسرهم.

كما لم يذكر المتحدث تاريخ احتجازهم.

من جهته، أكد المكتب الإعلامي للحكومة الإقليمية، في بيان، مقتل اثنين من المسلحين، واعتقال 7 آخرين خلال عملية تحرير الرهائن، وفق وكالة “خاما برس″ المحلية.

وكان هناك عدد من كبار السن والأطفال ضمن الرهائن المحررين من أسر “طالبان”، حسب مكتب حاكم هلمند.

كما نقلت الوكالة ذاتها عن بعض الرهائن المحررين قولهم، إن مقاتلي طالبان كانوا يعذبونهم ويسيئون التعامل معهم.

في السياق نفسه، قال وزير الدفاع الأفغاني طارق شاه بهرامي، إن الحكومة تخطط للإعلان قريباً عن جولة ثانية من وقف إطلاق النار مع “طالبان”.

وكانت حكومة أفغانستان أعلنت قبل أكثر شهر، لأول مرة، وقف إطلاق النار من جانب واحد مع طالبان، بالتزامن مع الاحتفال بحلول شهر رمضان والتزمت طالبان بنظام وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام فقط. 

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