البابا "تواضروس" يغلق صفحته على "فيس بوك"

03 أغسطس 2018 - 01:40 م

أغلق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وجاء قرار إغلاق صفحة البابا "تواضروس" تعقيبا منه على القرارات التي أصدرتها الكنيسة على خلفية حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير "القديس أبومقار" بوادي النطرون.

وقال البابا تواضروس، في آخر تدوينة على صفحته، إن "الوقت أثمن عطية يعطيها الله لنا يوميا، ويجب أن نحسن استخدامها والمسيحي يجب أن يقدس وقته، والراهب يترك كل شيء لتصير الحياة كلها مقدسة للرب"، وفقًا لما نقلته صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية على "فيس بوك".

وأضاف البابا تواضروس، أن "ضياع الوقت في الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي صارت مضيعة للعمر والحياة والنقاوة".

وتابع: "لأن الطاعة من نذوري الرهبانية التي يجب أن أصونها وأحفظها، لذا أتوقف عن صفحة فيسبوك الخاصة بي وأغلقها، وأحيي كل أخوتي وأبنائي الذين نهجو نفس النهج طاعة لقرارات كنيستي المقدسة".

وكانت لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالمجمع المقدس أصدرت 12 قرارا، بعد جلسة خاصة الخميس، وأفاد بيان للكنيسة بأن الجلسة جاءت لمناقشة "انضباط الحياة الرهبانية والديرية بعد حادث في ضوء الحادث الأليم واستشهاد الأنبا إبيفانيوس".

ومن بين القرارات التي أصدرتها اللجنة منع "الظهور الإعلامي بأي صورة ولأي سبب وبأي وسيلة"، و"إعطاء الرهبان فرصة لمدة شهر لغلق أي صفحات أو حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتخلي الطوعي عن هذه السلوكيات والتصرفات التي لا تليق بالحياة الرهبانية وقبل اتخاذ الإجراءات الكنسية معهم".

وتواصل السلطات المصرية جهودها لكشف غموض حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس الذي عثر على جثته غارقة في الدماء أمام مسكنه في دير "أبومقار".

وقالت الشرطة إنه "بمعاينة الجثة تبين وجود إصابة وتهشم بمؤخرة الرأس نتيجة أداة حادة ووجود شبهة جنائية".