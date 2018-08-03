سيدة تقتل عاملًا اغتصبها بالقوة

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نجحت الأجهزة الأمنية في الشرقية فى كشف غموض العثور على جثة عامل بجوار ترعة أبوعريضة، دائرة المركز به 3 طعنات متفرقة.

وردت معلومات للواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، يفيد وصول" السيد م م ق" 56 سنة فلاح، مقيم عزبة 3  رمسيس مركز صان الحجر، للمستشفى العام جثة هامدة، وتبين إصابته بـ 3 طعنات، وانتقل الرائد أحمد عبد العزيز، رئيس مباحث صان الحجر لموقع الحادث، لكشف ملابساته.

وبينت التحقيقات قيام " دعاء ال ع" 20 سنة ربة منزل، مقيمة رمسيس صان الحجر، بارتكاب واقعة القتل، والتخلص من الجثة بمساعدة زوجها" محمد ع م" 24 سنة.

وأظهرت التحقيقات أن الزوجين مقيمن بمنزل المجنى عليه وحاول معاكستها منذ 20 يومًا إلًا أنها صدته وأول أمس، استغل تواجد زوجها بالعمل وتواجدهما بمفردها بالمنزل، وطرق بابها وعندما فتحت الباب وضع سلاح أبيض مطواة على رقبتها، واغتصابها بالقوة، بعد صفعها على رأسها، وعندما استيقظت قامت بقتله بالسكين وإصابته بـ 3 طعنات وتخلصت من الجثة بجوار ترعة بالقرية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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