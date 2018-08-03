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وزير البترول:

بدء إنتاج الغاز بمشروع المرحلة التاسعة "ب" في أكتوبر

عرب وعالم

طارق الملا وزير البترول
الملا

وكالات- الدويني فولي

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قال وزير البترول  طارق الملا اليوم الجمعة إن من المزمع بدء الإنتاج من أول بئرين بمشروع المرحلة التاسعة (ب) في منطقة غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط خلال النصف الأول من أكتوبر المقبل.

وأضاف الوزير في بيان صحفي أن الإنتاج الكلي من المشروع سيبلغ نحو 400 مليون قدم مكعبة من الغاز وثلاثة آلاف برميل من المكثفات يوميا بحلول الربع الثالث من 2019 مع الانتهاء من حفر بقية الآبار في المشروع وعددها ثماني آبار إنتاجية وبئرين استكشافيتين.

وتدير شركة رشيد للبترول، المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50 بالمائة ولشل بنسبة 25 بالمائة وبتروناس الماليزية 25 بالمائة، العمل في منطقة غرب الدلتا بالبحر المتوسط.

كانت الوزارة قالت في وقت سابق إن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 807 ملايين دولار.

وتسعى مصر لأن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة بعد اكتشافات غاز كبيرة من المتوقع أن تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية 2018.

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