7 أسباب لانتشار الشائعات

03 أغسطس 2018 - 02:00 م

حدد عبد اللطيف المناوي، الكاتب الصحفي ورئيس قطاع الأخبار سابقًا، الأسباب وراء انتشار الشائعات فى المجتمع، مشيرا إلى أن ضعف التواصل الحكومي مع المواطنين، وعدم ثقة بعض المواطنين فى رشادة بعض المسئولين بسبب قراراتهم وتصريحاتهم المفاجئة فى مضمونها أولى هذه الأسباب.

وأضاف "المناوي"، خلال مقاله الذى نشر بالمصري اليوم تحت عنوان "هل نكتفى بلعن الشائعات؟"، أن من أسباب انتشار الشائعات التخوف من استقاء المعلومات من وسائل الإعلام المحلية بسبب تشكك المتلقي فى تسييسها، بجانب جهل شرائح مؤثرة من الجمهور بأساليب الفبركة والتحقق من صحة المعلومات فى جعل مهمة مروجى الشائعات سهلة ، الى جانب ذلك الطفرة الهائلة في تطور وسائل التواصل الاجتماعي وفِى حجم مستخدميه فى البلد والعالم .

وتابع الكاتب الصحفي مرددا :" ووفقا لعلماء الاجتماع، فإنه إذا كان الجهل أحد أسباب نشر الشائعة فى المجتمع، فإن نهج التعتيم وعدم وجود مناخ تسوده الثقة بين الناس وأجهزة الإعلام هو السبب الأكبر فى اختراع الشائعات ورواجها بين الناس ، كما انه تظهر الشائعة كبديل طبيعي للمعلومة المحجوبة، وتصبح لها وظيفة تتمثل فى ملء الفراغ المعلوماتى. وهكذا يصبح ظهور الشائعة وانتشارها ".



