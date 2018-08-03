» استقالة برلماني أمريكي بسبب محادثات جنسية

03 أغسطس 2018 - 02:01 م

استقال نائب في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية إلينوي "ساور" من منصبه بعد مزاعم بأنه استخدم صوراً لصديقته السابقة "لخداع رجال آخرين".

وتشير المزاعم إلى أن النائب الجمهوري نيك ساور استخدم الصور على حساب وهمي على انستجرام لجذب الرجال إلى "محادثات مصورة ذات طبيعة جنسية".

وكانت صديقته السابقة كيت كيلي قد أثارت هذه المزاعم في شكوى رسمية.

وقال ساور، في بيان، إن مسؤولياته ستتأثر "بسبب تشتيت الانتباه الناجم عن التصدي لهذه المزاعم".

وأضاف: "بعد التحدث مع عائلتي، أشعر بأنه من الأفضل الابتعاد عن مسؤولياتي العامة".

ووصف زعيم الجمهوريين في ولاية إلينوي، جيم دوركين، هذه المزاعم بأنها "مثيرة للقلق"، قائلا إنه ينبغي السماح لـ "السلطات المختصة" بالتحقيق.

ونشر صور جنسية خاصة دون الحصول على موافقة أصحابها جريمة في ولاية إلينوي.

وقدمت كيلي الشكوى إلى مكتب المفتش التشريعي العام يوم الأربعاء، وفقا لتقارير نشرها موقع "بوليتيكو" الإخباري الأمريكي.

ويقول الموقع إن كيلي قدمت أيضا بلاغا إلى الشرطة في شيكاغو.

وفي حديثها إلى الموقع، قالت كيلي إنها وساور، وكلاهما غير متزوجين، التقيا على تطبيق "تيندر" للتعارف عام 2016، لكنهما انفصلا في وقت سابق من هذا العام عندما اكتشفت أنه كان يواعد أخريات.

وفي يوليو الماضي، تلقت كيلي اتصالا من رجل على حسابها على انستغرام قال لها إنه كان يتحدث إلى شخص طوال الأشهر الأربعة الماضية يتظاهر بأنه هي.

وقالت كيلي في شكواها إن ساور "جاء لاحقاً إلى منزلي واعترف باستخدام صوري لخداع رجال".

ويمثل ساور المنطقة 51 في ولاية إلينوي، وكان عضواً في فرقة العمل التابعة لمجلس النواب والمعنية بمواجهة التمييز والتحرش الجنسي.

وفي وقت سابق من هذا العام، استقال حاكم ولاية ميزوري، إريك غريتينز، إثر مزاعم بأنه صور امرأة عارية دون موافقتها.