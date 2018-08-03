بالأرقام.. ارتفاع الصادرات المصرية

03 أغسطس 2018 - 02:07 م

زادت صادرات البلاد خلال النصف الأول من العالم الجاري 2018 بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم أن الصادرات لا تشمل المواد البترولية.

وأضافت الوزارة أن واردات البلاد ارتفعت 16 بالمئة في النصف الأول من العام على أساس سنوي.

وأوضحت الوزارة أن التبادل التجاري لمصر بصفة عامة زاد 15.5 بالمئة خلال النصف الأول من 2018 مقارنة مع نفس الفترة قبل عام ليبلغ 44.86 مليار دولار تقريبا مقارنة مع نحو 38.83 مليار دولار قبل عام.

ولم يشر البيان إلى مقدار العجز في الميزان التجاري لمصر خلال تلك الفترة كما لم يذكر تفاصيل بشأن قيمة الصادرات والواردات.

وقال البيان إن خمسة قطاعات تصديرية حققت نموا كبيرا خلال النصف الأول من العام الجاري، هي قطاع الكيماويات والأسمدة بزيادة بلغت نسبتها 26 بالمئة وقطاع الصناعات اليدوية بنسبة زيادة 17.8 بالمئة وقطاع الصناعات الطبية بنسبة 16.4 بالمئة وقطاع الغزل والنسيج بزيادة 11 بالمئة كما ارتفعت صادرات قطاع الكتب والمصنفات 38 بالمئة.