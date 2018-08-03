أول تعليق من "متعب" بعد اعتزاله

03 أغسطس 2018 - 02:13 م

شكر نجم النادي الأهلي "المعتزل" عماد متعب جميع من ساندوه ووقفوا بجواره، وقدموا له الحب والاحترام بعدما انتهي من مشواره الكروي بقرار اعتزاله.

وتابع خلال تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا، "بشكر الجميع علي الدعم طوال مشواري و في النهاية الرصيد الحقيقي هو حب الناس وتقديرهم.

واختتم تدوينته بقوله، "الحمد الله بعد الاعتزال وضح ان ربنا كرمني جداا (ماحدش يغير مبادئه)".

وكان متعب قد اعتزل منذ أيام قليلة ليعمل محللًا كرويًا في فضائية بيراميدز التابعة لنادي "بيراميدز" الأسيوطي سبورت سابقا.