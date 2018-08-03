تساؤلات حول حضور طلاب الجامعة لمباريات الدوري

03 أغسطس 2018 - 02:28 م

طالب الكاتب الصحفي محمد آمين، وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، بالإجابة عن تساؤلات حول الآليات التي سيتخذها لتطبيق قرار عودة الجماهير للملاعب والتى حدد الوزير فئة طلاب الجامعات فقط هم الحاضرين للمباريات ، وتساءل آمين قائلا :"هل سيدخل الطلاب بكارنيه الجامعة أم بتذكرة الإستاد أم بهما معاً؟ وما ذنب الذين يشجعون الكرة من حملة الدبلومات والفلاحين وعمال البناء؟.. فلماذا التصنيف؟.

وأضاف آمين خلال مقاله الذي نشر بالمصري اليوم تحت عنوان " مشجع بكارنيه الكلية!" ، بإن من العجيب عدم الاستقرار منذ الثورة حتى الآن، على طريقة لعودة الجماهير ، فهل من الصعب الاتفاق على آلية جادة ودستورية، وأمنية أيضاً؟! ، وردد قائلا :" أخشى أن يأتى أشرف صبحى ويذهب، وهو مازال يراوده الحلم، الذى كان يراود قبله طاهر أبوزيد وخالد عبدالعزيز وأخشى ألا تقدم مبادرات قابلة للتنفيذ على الأرض فما الحل لعودة الجماهير؟".

واستكمل الكاتب الصحفي قائلا :" أتفهم أن أصحاب هذه الأفكار لم يكن يخطر ببالهم فكرة التصنيف، بقدر ما كان يشغلهم الأمن العام ، لا نريد جماهير مسجلين فى كشوف الوزارات والهيئات الحكومية نريد ملاعب مفتوحة للجميع بلا تمييز وبلا تصنيف فكرة الولاء والانتماء فكرة أمنية بحتة".