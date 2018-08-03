» الذهب يتراجع ليقترب من الـ600 جنيه

03 أغسطس 2018 - 02:31 م

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 605 جنيهات في السوق المحلية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:

عيار 18 : 519 جنيهًا

عيار 21 : 605 جنيهات

عيار 24 : 692 جنيهًا

الجنيه الذهب : 4844 جنيهًا

السعر العالمى : 1206 دولارات

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.