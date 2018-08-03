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نجيدة: تم القضاء على البنية التحتية للمعارضة

الحياة السياسية

طارق نجيدة، المحامي والخبير القانونية،
نجيدة

حنان حمدتو

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استعرض المحامي والحقوقي طارق نجيدة، الأسباب التي  تجعل المعارضة فى مصر قوية وليست عاجزة كما هو حالها الآن ، لافتا إلى أن التاريخ يشهد على أنها  لم تكتم شهادتها ولم تبخل بدراساتها الاقتصادية لتقديم ما تراه حلولا بديلة للاقتراض ، ولم تيأس من القول والتنبيه في كل محفل وكل مناسبة بان سياسات الاقتراض وصندوق النقد الدولي لها آثار سلبية .

وأضاف "نجيدة"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن  المعارضة لم تهادن ما رأته من مسارات تهدر الأموال دون تحقق أي عائد حقيقي  حتى الان مثل  رفع الدعم، او الضرائب  الزائدة  ولا زلنا فى مرحلة الوعود .

وتابع الحقوقى قائلا :"أقول ذلك لكل من كان يشكك في رؤية علمية وسياسية واقتصادية صدرت عن المعارضة ، وتم تسليمها إلى سدة السلطة التنفيذية ، و لمن كان يسب المعارضة ويطالبها بأن تتنحى عن المشهد  وهاهو الآن يطالبها من جديد بأن تعود  ، اقول إنه تم القضاء على المعارضة وبنيتها التحتية  ويجب ان يفرز الشعب العظيم قيادته ومعارضته السياسية السلمية من جديد ".


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