"صلاح" يكتسح "ماني وفرمينو" بـ135 مليون جنيه إسترليني

03 أغسطس 2018 - 02:51 م

تصدر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي قائمة أغلى لاعبي "الريدز" قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي"البريميرليج".

وبلغت القيمة التسويقية لـ"صلاح" فى سوق الانتقالات العالمية إلى 135 مليون جنيه إسترلينى بحسب "ديلى ستار" الإنجليزية.

ويتفوق محمد صلاح بفارق كبير على أقرب منافسيه وهو البرازيلى روبرتو فيرمينو صاحب الـ72 مليون جنيه إسترليني.

وجاء ساديو مانى فى المركز الثالث بـ63 مليون جنيه إسترلينى، والغينى نابى كيتا فى المركز الرابع بـ59 مليون جنيه إسترلينى، والحارس البرازيلى أليسون بالمركز الخامس فى قائمة أغلى لاعبى نادى ليفربول بـ54 مليون جنيه إسترلينى.

يذكر أن محمد صلاح توج بلقب هداف النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإنجليزى برصيد 32 هدفاً، بينما توج مانشستر سيتى بطلاً للمسابقة.

ويفتتح ليفربول مشواره فى النسخة الجديدة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" بمواجهة وستهام يونايتد يوم 12 أغسطس الجارى، بينما يلتقى مع كريستال بالاس يوم 20 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة الثانية، فيما يلعب مع برايتون يوم 25 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة ثم ليستر سيتى مطلع سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة، وتوتنهام يوم 15 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة الخامسة.



