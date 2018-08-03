مشرف بقصر العيني: هذه الحالات التي تؤخذ منها القرنية

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أدلى الدكتور شريف كامل عبد البر، أستاذ امراض العيون وأحد مشرفي بنك العيون السابقين فى مستشفى قصر العينى ، بشهادته حول طبيعة عمل البنك خلال فترة شغله للمنصب ، مشيرًا إلى أن القرنية جزء شفاف من العين لا يتعدى حجمه 1 سنتيمتر يشبه بالبلدي قشرة السمك و هو نسيج و ليس عضو ، ونزع القرنية لا يشوه شكل العين نفسها لان الموضوع  مثل ما يكون ازالة طبقة سطحية من الجلد مثلا ، ويتم وضع قرنية صناعيه للمتوفي مكان قرنيته و في مكانها بحيث يكون شكل العين طبيعي تماما حتي لا يحدث أي تشوه.

وأضاف "عبد البر"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" ، بأن تؤخذ القرنية فقط من الجثث التي تجري لها الصفة التشريحية  أى الجثث يتم تشريحها لأسباب طبية أو قانونية، ويحدد الصفة التشريحية للجثة رؤساء الاقسام المعنيين بالحاله و يخطر مدير عام المستشفيات و مدير المشرحة وتخطر النيابة العامة بخطاب مخصوص، كما  يقوم فريق بنك العيون المتخصص بمعاينة الجثة المقرر لها التشريح و اذا وجد القرنيه صالحه فإنه يخطر رؤساء الأقسام وتخطر النيابه العامه و تؤخذ القرنية، ولا تؤخذ القرنيات من أغلب حالات الأمراض المعدية و لذلك فإن غالبية المتوفين لا تؤخذ منهم قرنيات و اغلب من يؤخذ منهم القرنيات هم مرضي الحوادث و هم ايضا من يكون مقرر لهم إجراء تشريح بعد الوفاة.

وتابع أستاذ أمراض العيون قائلاً: "عملية نزع القرنية تشبه إلى حد كبير عملية ترقيع القرنية نفسها لكن معكوسة وهي عملية فنية دقيقة يقوم بها فريق مختص ويكون أهم شيء هو مراعاة شعور أهل المتوفي و ان تخرج العين كأنها سليمة لم تمس ".

واستكمل شهادته قائلا :"من ما رأيت و و سمعت ولست بشاهد ،الكلام الذي أثير عن الموضوع غير صحيح ، مع شديد احترامي للعالم و الجراح الكبير د فتحي خضير عميد القصر العيني فإن سيادته كان يجب ان يقدم الكثير من هذا الكلام من رئيس قسم الرمد و مدير بنك العيون ، و من الصور من قام بنزع القرنية يبدو لي غير محترف و كأنه ليس من فريق البنك والأكثر من ذلك و من الصور تساورني الشكوك أن الأمر متعمد لانه كما يبدو لي انه و كأنه هناك من تعمد تشويه شكل العين. ، هناك حلقة مفقودة في هذه الحالة التي أثارت تلك البلبلة الغريبة".




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