بالصور.. إصابة سيدة إثر انهيار شرفة عقار بالمحلة

شهدت منطقة المعلمات التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى، اليوم الجمعة، حادث انهيار شرفة لأحد الشقق السكنية الكائنة بجوار الوحدة المدرسية، مما أسفر عن إصابة سيدة وتهشم سيارة ربع نقل.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من قسم أول المحلة الكبرى بإصابة سيدة كانت تمر بالمصادفة عند انهيار شرفة شقة سكنية الطابق الثاني.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث قوات الأمن المختصة، وتبين أن مالك الشقة قام ببناء سور أسمنتي لترميم الشرفة ما أدى إلى انهيارها.

وتم إخلاء الشقة من السكان وفرض كردون أمني ونقل السيدة المصابة إلى المستشفى العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.