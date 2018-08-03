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بالصور.. إحالة صاحب مركز تجميل مخالف بطنطا للنيابة

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إحالة صاحب مركز تجميل مخالف بطنطا للنيابة
إحالة صاحب مركز تجميل مخالف بطنطا للنيابة

محمد عبدالناصر

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وزارة الصحة

مركز تجميل

صحة الغربية

العلاج الحر

ترخيص صيدلية

قرر الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الجمعة، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب مركز تجميل وتخسيس مخالف بشارع البحر بمدينة طنطا، وإحالته للنيابة العامة بشأن هذا الصدد.

كان وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد تلقى تقريرا يتضمن قيام لجنة مشتركة لإدارتى الصيادلة، والعلاج الحر بالمديرية، بالمرور على المنشآت الطبية، والتفتيش عليها بمدينة طنطا.

ورصدت اللجنة مخالفة أحد مراكز التجميل والتخسيس بشارع البحر بمدينة طنطا، بمزاولة الطبيب صاحب المركز مهنة الصيدلة بدون ترخيص لحيازة أدوية داخل المركز والقيام ببيع هذه الأدوية، فى مكان غير مرخص له ببيع الأدوية.

كما تضمن التقرير، ضبط أدوية مهربة بالمركز، وغير مسجلة بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداولها في الأسواق المصرية، وكذا أدوية أخرى ملحقة بالجدول التانى المؤثرة على الحالة النفسية وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة.





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