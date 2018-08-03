وزير الزراعة: «مصر قادمة للأمام في محطات البحوث»

قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة والاستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، إن مصر قادمة بقوة فى مجالات الأبحاث الزراعية، لافتا إلى أن محطتي بحوث الجميزة وسخا فى محافظتي كفرالشيخ والغربية فخر للإرادة المصريين حسب قوله .

وأشار "أبوستيت" إلى أن الشعب المصري أدرك كافة المخاطر التى هددت الأمن القومي قائلًا: "أعداء الوطن زائلون ومصر باقية رغم انف الحاقدين فى ظل عهد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية" موضحا أن مجالات البذور والمحاصيل الزراعية داخل محطات البحوث ستطور كثيرا وفق نظم عالمية واستراتيجيات تسعى إليها الوزارة خلال الأسابيع الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الزراعة بمشاركة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والدكتور فتحي ندا عضو مجلس النواب والمهندس على بيومي وكيل الزراعة واللواء ممدوح هجرس رئيس مجلس مركز ومدينة السنطة مع لفيف من القيادات التنفيذية والموظفين بمعامل البحوث الزراعية بقرية الجميزة.

وتابع وزير الزراعة قائلا: "لا تهاون فى أى تقصير داخل معامل البحوث ودورنا العمل برفقة الباحثين ودعمهم كي تنهض الزراعة المصرية ونحقق الأمن الغذائي القومي ذاتيا " محذرا من الانصياع وراء الشائعات ومتابعة أخطار المخططات التي وقعت فيها دول الجوار بالمنطقة.

وردًا على تصريحات وزير الزراعة، قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية: "ادعمونا فى بذرة القطن للغزل والنسيج" مشيرا إلى أن صناعة الغزل والنسيج من أهم صناعات الوطنية المتأصلة فى مدينة المحلة قلب المحافظة كونها تعتمد على جودة تيلة القطن المصري.

وأشار "صقر" إلى أن دور وزارة الزراعة التأكيد على جودة البذور والتقاوي لكافة المحاصيل والبذور لرفع كفاءة زراعات القطن والأرز والقمح على مستوي قري ومراكز المحافظة فى السنوات القادمة.





