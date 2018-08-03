» بالفيديو.. طليقة عضو «تمرد»: خطف ابني لأتنازل عن النفقة

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عضو بتمرد

خطف ابنه

اتهمت طليقة مصطفى الرويني، المنسق الميداني في حملة تمرد إسكندرية، وتدعى ولاء، طليقها أنه قام بخطف طفلها أثناء قيادته سيارة ملاكي وذلك لتهديدها.

وأضافت خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية فاطمة شنان في برنامج دنيا تانية المذاع على قناة ltc ، أنه بعد الخطف هددها بالتوقيع  على إحدى الأوراق للتنازل على النفقة التي أقرتها المحكمة لها وأنه سيقوم بخطف طفلها الآخر إذا أبلغت أحدًا بالأمر.

وأكدت أن طفلها الآخر شبه ميت رافض تناول الطعام أو الشراب من غير أخيه وأنها حررت محضر إثبات الواقعة بالإسكندرية.
  



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