حقيقة انتشار بنزين مغشوش في محطات الوقود

03 أغسطس 2018 - 04:04 م

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدم صحة الشائعات التي ترددت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات تمويل السيارات بالوقود.

وأكد المركز في تقريره للرد على الشائعات أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه ثبت عدم صحة هذه الشائعات جملةً وتفصيلاً.

وأشارت وزارة البترول في ردها إلى أن هناك إجراءات دورية تتم بصفة دائمة لسحب عينات عشوائية من محطات الوقود لتحليلها، وأن نتائج فحص هذه العينات وتحليلها بالمعامل المختصة أكدت أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصحة رقم الأوكتين، مُوضحةً أن عملية إنتاج البنزين تتم بكفاءة عالية، فضلاً عن التأكد من مطابقة البنزين المستورد للمواصفات القياسية المصرية، وأنه يتم تسليم شركات التسويق شهادات مطابقة معتمدة من شركات إنتاج البنزين بعد سحب الشركات لعينات من البنزين من مصدر إنتاجه وإجراء تحاليل للعينات قبل التسليم بحضور ممثلي شركات التسويق وهو ما ينفى تماماً ما تردد من ادعاءات وشائعات عن خلط البنزين بأي مواد أخرى.

وأكدت الوزارة أنه بمجرد تسليم المنتج مطابقاً للمواصفات إلى المحطات لتوزيعه تبدأ الجهات الرقابية المختصة في القيام بدورها لمتابعة جودة المنتج ومنع أي تلاعب في هذا الخصوص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات في هذا الشأن.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، والتقدم بشكواهم الى المختصين والجهات الرقابية في حالة التشكك في جودة الوقود المتواجد في أي من محطات التموين والخدمة المنتشرة بجميع إرجاء البلاد، حتى يتم التحقق من الشكوى واتخاذ كافة الاجراءات تجاه الجهة المسئولة عن الغش حال ثبوته.

كما ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي ‏تلاعب في المواد البترولية الإبلاغ عنها من خلال الدخول على ‏الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية ‏‏(‏‏www.shakwa.eg ‏) أو ‏الاتصال على ‏‏الخط الساخن لها (16528).