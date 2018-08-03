حقيقة مقولة رئيس الوزراء«الإسلام ضاع منكم» للإمارات

03 أغسطس 2018 - 04:35 م

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، اليوم الجمعة، أن علاقات بلاده مع الإمارات "قوية من أي وقت مضى"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية.

وفي مؤتمر صحفي أسبوعي، قال «ألم» إن الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في منتدى بدر للجالية الإسلامية الإثيوبية في الولايات المتحدة، ونُسب له قول: "الإسلام ضاع منكم"، في معرض حديثه مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استخدمتها بعض وسائل الإعلام خارج السياق.

وأوضح «ألم» أن الجملة التي قالها أبي أحمد تعبر عن حال المنطقة، بينما استخدمتها بعض وسائل الإعلام للادعاء بأنه كان يقصد بها دولة الإمارات خلال حديثه مع الشيخ محمد بن زايد في اللقاء الذي جمعهما مؤخرا في أبوظبي، وذلك في حضور الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي.

وأضاف أنه "ليس هناك أي تغير في علاقات البلدين"، معلنا أن "علاقتنا مع الإمارات قوية من أي وقت مضى".

وقال إن زيارة أبي أحمد إلى الولايات المتحدة "كانت ناجة ومثمرة، وركزت في المقام الأول على جلب الدعم للمصالحة الوطنية والإصلاح الاقتصادي".