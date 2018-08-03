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وزارة الري: إنشاء «سد واو» بجنوب السودان

الحياة السياسية

الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري
الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري

متابعات- محمد فضل

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جنوب السودان،

وزير الري

محمد عبدالعاطى

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن مصر ستستمر في تقديم خبراتها لدعم الأشقاء في جنوب السودان من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مجال الموارد المائية، وذلك ضمن حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون في مجال المياه مع كافة دول حوض النيل، بما في ذلك جنوب السودان.

وقال عبد العاطي، إن المشروعات التي تقوم بها مصر في دولة جنوب السودان تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية لها، وتنفيذًا لمذكرة التفاهم بين البلدين منذ أغسطس 2006، وكذلك التوقيع على بروتوكول التعاون الفني بين البلدين في مارس 2011 واتفاقية التعاون الفني والتنموي في نوفمبر 2014 بالقاهرة.

وأضاف، أنه تم مؤخرًا افتتاح تجديدات محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة منجلا الواقعة على بحر الجبل والتي يرجع تاريخ إنشاؤها إلى عام 1905، حيث قامت الوزارة بتأهيلها مرة أخرى وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات لتوفير البيانات والمعلومات للمشروعات التنموية بجنوب السودان، كما تم تزويدها ببئر جوفي مزود بشبكة صنابير عمومية لخدمة المواطنين في الحصول على مياه الشرب النظيفة في المدينة.

 وأوضح وزير الري، أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة مياه بمدينة "واو" لتوفير الاحتياجات المائية للاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية والأهالي، وهي ضمن المنحة المصرية، علاوة على مشروعات إنشاء المراسي النهرية، حيث تم إنشاء المرسى النهري بمدينة "واو" في نوفمبر 2010، وأيضًا جاري الانتهاء من مرسى نهري آخر في مدينة "كواجوك" في حوض بحر الغزال، وأهميته في ربط المدن والقرى الرئيسية بجنوب السودان ملاحيًا، لتسهيل نقل البضائع والركاب، وبما ينعكس إيجابيًا على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لشعب جنوب السودان، وكذلك تحسين الأحوال البيئية والصحية.

وقال الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل والمسؤول عن التعاون مع دول حوض النيل، إنه تم الانتهاء من إنشاء 6 محطات مياه شرب تعتمد على المياه الجوفية لمدينة جوبا وشبكات توزيع لخدمة توصيل مياه الشرب الصالحة للمواطنين، وإنه يتم حاليًا ترتيب إجراءات طرح إنشاء 6 محطات مياه شرب أخرى على المياه الجوفية، علاوة علي الانتهاء من تأهيل 4 محطات في ملكال وجوبا وواو ومنجلا.

وأشار إلى أنه يتم حاليا قياس التصرفات والمناسيب بها بشكل يومي منتظم، وجاري تنفيذ محطتين أخرتين في مدينة نيمولى وبور على بحر الجبل، علاوة على مشروع إنشاء 4 سدود لحصاد مياه الأمطار بهدف الاستفادة من مياه الأمطار في توفير مياه الشرب والاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية.

وذكر بهاء الدين، أنه تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع "سد واو" المتعدد الأغراض بمدينة واو، كما تم الانتهاء من إنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه بهدف الحد من مخاطر التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين بجنوب السودان، كما يجري العمل بمشروع تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات بهدف تأهيل المحطات الرئيسية لقياس المناسيب، والتصرفات للأنهار بجنوب السودان، وتوفيرالبيانات، والمعلومات  الهيدرولوجية اللازمة لتصميم وتنفيذ المشروعات التنموية التى تخص الموارد المائية في جنوب السودان.


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