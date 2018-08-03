7 مطالب من مفتي الجمهورية للحجاج

03 أغسطس 2018 - 04:54 م

طالب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، جميع ضيوف الرحمن، بالدعاء لمصر، بأن يحميها المولى- تبارك وتعالى- من كل سوء، وأن يجعلها دائمًا وأبدًا بلد الأمن والأمان، وأن يقيها شر الفتن وكيد المعتدين.

وقال المفتي، في كلمته التي وجَّهها لضيوف الرحمن، اليوم، بمناسبة بدء مناسك الحج: "يجب على الحاج شكر الله- سبحانه وتعالى- على هذه النعمة العظيمة، وأن يعلم أن من صفات الشكر وعلامات القبول توفيق الله لحسن أداء العبادات والمناسك والتحلي بالآداب الإسلامية للفوز بحج مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، حتى يرجع من حجه كيوم ولدته أمه".

وطالبهم علام، بضرورة الالتزام بالوصايا الشرعية، وعدم الوقوع في المخالفات والممارسات الخاطئة التي يتهاون بها الكثيرون، والمتمثلة في التخلف وعدم الالتزام بمواعيد العودة، ولوائح تحديد أعداد الحجيج التي جاءت للمصلحة العامة؛ حفاظًا على سلامة الحجاج وتيسير أدائهم للمناسك في سهولة ويسر.

وشدد مفتي الجمهورية، على أنه لا يجوز شرعًا لأي حاج أن يضر بنفسه ولا أن يسعى إلى إيصال الضرر إلى الآخرين، كما أنه لا يجوز للحاج مخالفة القواعد والنظم التي أقرتها السلطات السعودية من تنظيمات ولوائح وتفويج تحقق مصالح ضيوف الرحمن.

ودعا المفتي، الحجاج إلى مراعاة ما أفتت به دار الإفتاء المصرية منذ سنوات من جواز رمي الجمرات طوال اليوم، تخفيفًا على الحجاج، خاصة في حالات الزحام الشديد في هذا الزمان، مؤكدًا أن المشقة تجلب التيسير.

وأشار المفتي، إلى أنه يجب على الحاج استحضار النية والإخلاص ومجاهدة النفس مع الإكثار من الدعاء، وأن أعظم ما في تلك الأيام المباركة يوم عرفة الذي ينتظره الصالحون وقد أعدُّوا السؤال واستحضروا الحاجات، فيسألون ربهم تعالى خيري الدنيا والآخرة مع تكرار الاستغفار والتلفظ بالتوبة.

وشدد مفتي الجمهورية، في نصائحه للمسلمين عامة وللحجاج على وجه الخصوص، على أن هذه الأيام أيام غفران ورحمة، يجب ألا تضيع سدى، مبشرًا حجيج بيت الله، أن الله لن يُضل عبدًا التمس رضاه، وأن تقوى الله خير زاد.