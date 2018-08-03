» إصابة 16 شخصًا في تصادم 3 سيارات بالشرقية

03 أغسطس 2018 - 04:59 م

أصيب 16 شخصًا، اليوم الجمعة، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بالقرب من قرية «الظواهرية» التابعة لمركز الحسينية بالشرقية.

البداية كانت بورود إخطار من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بالقرب من قرية «الظواهرية»، بدائرة مركز الحسينية، فيما تبين تصادم السيارات بسبب السرعة الزائدة.

أسفر الحادث عن إصابة 16 من مستقلي السيارات الثلاثة، فيما تم نقل 11 منهم إلى مستشفى الحسينية المركزي، وتحويل 5 مصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



