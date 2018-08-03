» «متعب» يوجه كلمة للجماهير: «ماحدش يغير مبادئه»

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جماهير

المصريون

الاهلى

متعب

حرص عماد متعب، مهاجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على توجيه الشكر لجماهير القلعة الحمراء ولجماهير مصر على دعمها له بعد إعلانه اعتزال كرة القدم.

وأعلن متعب قبل أيام اعتزال كرة القدم والانضمام للفريق التحليلي لقناة أون سبورت.

وقال متعب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» في فيديو خاص: «أشكر جمهور الأهلي، أشكر زوجتي وأهلي، كما أتوجه بالشكر لكل شخص وزميل ساندني وأيضا كل زميل لعبت بجواره في الملعب أو سأكون بجانبه في الأستوديو الخاص بقناة on sport».

وأضاف: «أشكر كل جماهير الأهلي وأيضا جماهير خارج القلعة الحمراء».

وواصل: «أشكر عائلتي وزوجتي وأولادي وأمي وأخواتي، وأشكر الجميع على الدعم طوال مشواري الكروي».

وأختتم :«وفي النهاية الرصيد الحقيقي هو حب الجماهير (ماحدش يغير مبادئه)».


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