بالأسماء.. عفو رئاسي عن 66 مسجونًا

03 أغسطس 2018 - 05:02 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا يحمل رقم 343 لسنة 2018، بشأن العفو عن العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم والذي يبلغ عددهم 66 مسجونًا.

وتضمنت المادة الأولى من القرار، أن يعفي عن العقوبة الأصلية أو ما تبقي منها عن العقوبة التبعية المحكوم علي 66 من المحكوم عليهم والوارد أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة وأولهم رشا محمد حسن القليوبى وآخرهم طارق على عبد الله سالم وذلك ما لم يكن أى منهم محكوماً عليه فى قضايا أخرى.

للاطلاع على قائمة أسماء المفرج عنهم (أضغط هنا).





