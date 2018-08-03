» القبض على طفل شقيق الناشطة غادة نجيب

03 أغسطس 2018 - 05:02 م

أكدت الناشطة غادة نجيب، زوجة هشام عبدالله الممثل والمذيع بقناة «الشرق» التي تبث من تركيا، أن قوات الأمن ألقت القبض على شقيقها «إسلام»، مشيرة إلى أنه طفل لم يتجاوز الـ17 من عمره.

وكتبت «نجيب» عبر صفحتها على موقع «تويتر» :« قبضوا على أخويا اسلام عمره17سنه كان مختفى قسرياً ولسه ظاهر في نيابة التجمع امبارح.. أخد15 يوم ف قضية441وهى قضيه خاصه بالصحفيين والحقوقيين وأخويا طفل ف المدرسه لا هو صحفى ولا حقوقى».

وزعمت «نجيب» أن الأمن ألقى القبض على شقيقها تأديبًا لها ولزوجها، وأن قسم الشرطة أبلغ أهلها بذلك صراحة، حسب قولها.