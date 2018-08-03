إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

03 أغسطس 2018 - 05:15 م

أُصيب 8 فلسطينيين، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة وبالاختناق، جرّاء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة، في بيان مقتضب، إن "8 فلسطينيين أصيبوا بجراح مختلفة وبالاختناق بالغاز المدمع، على الحدود الشرقية لقطاع غزة"، وفق وكالة "الأناضول".

ولم يوضح "القدرة" طبيعة الإصابات، وعدد الذين أصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتوافد فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد 155 فلسطينياً وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.