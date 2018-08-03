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الداخلية تكافئ 881 شرطيًا لتميزهم في العمل

قضايا وحوادث

وزير الداخلية
وزير الداخلية

مصطفى صابر

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وزارة الداخلية

اللواء محمود توفيق

تكريم 881 شرطي

التميز في العمل

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة "881" من رجال الشرطة بينهم "444 ضابطًا و367 فردًا و55 مجندًا، 15 موظفًا مدنيًا" نظراً لجهودهم وتميزهم فى أداء عملهم والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية فى الأداء وذلك خلال شهر يوليو الماضى.

ورجال الشرطة الذين تم مكافأتهم بمديريات أمن " القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، الإسكندرية ، البحيرة ، السويس ، بورسعيد ، الشرقية ، الغربية ، الدقهلية ، دمياط ، المنوفية ، كفرالشيخ ، الفيوم ، سوهاج ، البحر الأحمر ، قنا ، الأقصر ، أسوان ، الوادي الجديد، جنوب سيناء، وقطاع الأمن العام ، قطاع الأمن المركزى ، قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، قطاع الأحوال المدنية ، قطاع الخدمات الطبية ، والإدارة العامة للمرور ، الإدارة العامة لأمن الموانئ ، الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ، الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى ".

يأتي ذلك فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية والتى كانت ولاتزال محل تقدير من الكافة ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن .

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