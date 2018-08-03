  • الجمعة 03 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:42 م
بحث متقدم
البيت الأبيض

البيت الأبيض: الكشف عن «صفقة القرن» قريبًا

منى المذبوح

ثورة لبنانية ضد مصر بسبب منى المذبوح

صلاح وماني

طريق صعب ينتظر «صلاح» مع ليفربول

عفو رئاسي (أرشيفية)

بالأسماء.. عفو رئاسي عن 66 مسجونًا

الحج

7 مطالب من مفتي الجمهورية للحجاج

الأطفال أثناء الحوار معهم من قبل مذيعة بالمحافظة

مفاجأة تقلب موازين قضية «أطفال الجمارك»

قمع مسيرة العودة الكبرى

إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

رئيس وزراء إثيوبيا وولي عهد أبوظبي

حقيقة مقولة رئيس الوزراء«الإسلام ضاع منكم» للإمارات

دكتور شريف

مشرف بقصر العيني: هذه الحالات التي تؤخذ منها القرنية

وائل جمعة يعود لاتحاد الكرة

رسالة تهنئة من «الحضري» لوائل جمعة

بالأسماء..

تعرف علي رؤساء محاكم الاستئناف المعينين بقرار جمهوري

قضايا وحوادث

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

رفض استئناف محامٍ بتهمة الانضمام للإخوان في القليوبية

#

7 معلومات لا تعرفها عن المدير الجديد لمكتب "السيسى"

#

قرار جمهوري بتعيين اللواء عبد النبي مديرًا لمكتب "السيسي"

#

تأييد براءة 7 متهمين بالتظاهر بينهم 3 صحفيين

الرئيس السيسي

قرار جمهورى

تعيين رؤساء محاكم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم، قرارا يحمل رقم 346 لسنة 2018، بتعيين مستشارين رؤساء محاكم استئناف.

وتضمنت المادة الأولي من القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الجمعة، تعيين كل من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة اعتباراً من 1/7/2018 حتي 7/7/2015 وذلك علي النحو التالي:-

المستشار محمد رضا شوكت محمد أحمد خالد رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة.

المستشار منير محمد عبد الفهيم سيد رئيساً لمحكمة استئناف الإسكندرية حتي 31/8/2018 تاريخ إحالته للمعاش.

المستشار رمضان عطية عبد النبي برعي رئيساً لمحكمة استئناف طنطا حتي 8/7 تاريخ إحالته للمعاش.

المستشار محمد عز الدين السيد الشنتناوي رئيساً لمحكمة استئناف المنصورة.

المستشار مكرم نبيه رياض متي رئيساً لمحكمة استئناف الإسماعيلية حتي 24 /8/2018 تاريخ إحالته للمعاش.

المستشار محمود سيد مصطفي عويس رئيساً لمحكمة استئناف بني سويف.

المستشار عبد العزيز علي محمد ابو عيانة رئيساً لمحكمة استئناف اسيوط.

المستشار محمود هاني عبد الفتاح محمود محمد رئيساً لمحكمة استئناف قنا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس

جمال سلطان

"الغباء".. يصنع مثل "الحذاء!"

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (2)

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار جديد يشعل الحرب التجارية بين أمريكا والصين
» رسالة تهنئة من «الحضري» لوائل جمعة
» الداخلية تكافئ 881 شرطيًا لتميزهم في العمل
» القبض على طفل شقيق الناشطة غادة نجيب
» إصابة 16 شخصًا في تصادم 3 سيارات بالشرقية
» بالفيديو.. طليقة عضو «تمرد»: خطف ابني لأتنازل عن النفقة
» «متعب» يوجه كلمة للجماهير: «ماحدش يغير مبادئه»
» «أدوات شاورما» تثير الرعب بالإسكندرية
» الأهلي يكشف حجم إصابة وليد سليمان ومدة غيابه
» جريمة بشعة.. تزوج عليها فقطعت عضوه الذكري
» بالصور.. إصابة سيدة إثر انهيار شرفة عقار بالمحلة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:54 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا