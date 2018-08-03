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تحذير هام من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

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الأرصاد
الأرصاد

متابعات - خالد الشرقاوي

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درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

تحذير

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الأسبوع المقبل حيث ترتفع درجات الرطوبة في الهواء بنسبة كبيرة والتي من المتوقع وصولها إلى نحو 85%، وسط كثافة للشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل الجوية في الهيئة العامة للأرصاد بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، إن وصول نسبة الرطوبة في العديد من المحافظات إلى نحو 85%، سوف يجعل عدد كبير من المواطنين يشعر بالحرارة بشكل أكبر خلال الأسبوع المقبل، حتى ولو كانت درجات الحرارة ليس بالمرتفعة.

وأكد "شاهين" أن توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية تؤكد بأن درجات ونسبة الرطوبة المرتفعة والعالية سوف تستمر خلال شهر أغسطس بالكامل، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تكوين شبورة مائية كثيفة على مختلف الطرق السريعة والصحراوية على الأخص خلال ساعات الصباح الباكر.

وحذر مدير مركز التحاليل في هيئة الأرصاد من خطورة القيادة وسط هذه الشبورة، لذلك يجب على المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة والسير في هذا التوقيت بالتحديد خلال الأسبوع المقبل، وهذا بالإضافة إلى ضرورة الاستماع وتنفيذ تعليمات المرور من أجل تقليل إمكانية الحوادث على الطرق السريعة والصحراوية.

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