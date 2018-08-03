ثورة لبنانية ضد مصر بسبب منى المذبوح

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منى المذبوح
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منى المذبوح

دشن آلاف اللبنانيين عبر موقع التدوينات القصيرة هاشتاج « ردولنا منى المذبوح»، لمطالبة مصر بالإفراج عن اللبنانية منى المذبوح المحكوم عليها بالحبس 8 سنوات في مصر بتهمة سب المصريين ونشر شائعات عن عمد عبر صفحتها الشخصية .

وكانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، قررت منذ يومين تأجيل نظر جلسة الاستئناف المقدم من اللبنانية منى مذبوح، على حكم حبسها 8 سنوات فى اتهامها بنشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصرى، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لجلسة 9 سبتمبر المقبل.

وشهد الهاشتاج ثورة من اللبنانيين ضد مصر، فبينما طالب عدد منهم بالإفراج عنها نظرًا لحالتها الصحية، شن آخرون هجومًا ضد مصر وطالبوا بعدم الذهاب إليها للسياحة، فيما قال آخرون كيف للمتحرش أن يكون حرًا وللمتحرش بها أن يتم سجنها في مصر.

كما هاجم اللبنانيون حكومتهم متهمين إياها بعدم تحريك شئ والعمل على الإفراج عنها أو محاكمتها داخل بلدها لبنان، فيما دخل مصريون على خط الأزمة بعد أن تطاول البعض على مصر، وتبادلوا الشباب والاتهامات فيما بينهم.

ونرصد في هذه الصور جانبًا من تلك الثورة الغاضبة على «تويتر»:

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