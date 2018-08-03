طريق صعب ينتظر «صلاح» مع ليفربول

03 أغسطس 2018 - 05:52 م

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، خطر الوقوع في «مجموعة الموت»، بدور المجموعات في النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن قرعة دور المجموعات قد تضع ليفربول مع أندية ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وانتر ميلان الإيطالي في مجموعة واحدة، مشيرة إلى تصنيف ليفربول في قرعة دور المجموعات المحدد لها 30 أغسطس الجارى، يتوقف على نتيجة مباراة بنفيكا البرتغالي وفناربخشة التركي ضمن منافسات الادوار التمهيدية.

وأضافت الصحيفة أن جماهير ليفربول أبدت ثقتها فى قدرة الفريق على مواجهة عمالقة قارة أوروبا في دور المجموعات بعض النظر عن التنافس في ظل تواجد "مثلث الرعب" الذى يضم المصري محمد صلاح والسنغالى ساديو مانى والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

جدير بالذكر أن محمد صلاح قاد ليفربول للصعود إلى المباراة النهائية في النسخة الاخيرة من مسابقة دورى أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، وهي المباراة التي أقيمت يوم 26 مايو الماضى بمدينة "كييف" الأوكرانية وانتهت بفوز الريال بنتيجة 3 – 1.