» قرار جديد يشعل الحرب التجارية بين أمريكا والصين

03 أغسطس 2018 - 06:15 م

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، استعدادها لفرض رسوم إضافية على سلع أمريكية، بقيمة إجمالية سنوية تبلغ 60 مليار دولار، في حال فرضت واشنطن رسومًا جديدة على البضائع الصينية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن بيان أصدرته وزارة التجارة الصينية، أنه "وفقا لقانون التجارة الخارجية، وغيره من القوانين التشريعية الصينية، ومبادئ القانون الدولي الأساسية، اتخذت لجنة التعرفة الجمركية في مجلس الدولة الصيني قرارا بفرض رسوم إضافية، بقيمة 25 و20 و10 و5 بالمائة، على 5207 سلع مستوردة من الولايات المتحدة".

وأضاف البيان أن "القيمة السنوية الجملية للرسوم تقدر بنحو 60 مليار دولار".

ولفت إلى أنّ "الصين مجبرة على اتخاذ تدابير مضادة"، موضحًا أنّ "البن والعسل والمواد الكيماوية الصناعية، من بين السلع الأمريكية التي من المتوقع أن تفرض عليها رسوم إضافية جديدة".

وفي يوليو الماضي، قررت واشنطن فرض رسوم جمركية على واردات سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، بعدما أخفقت في التوصل إلى اتفاق لحل النزاع التجاري مع البلد الأخير.

وتزايدت التوترات بين البلدين بسبب التهديد المتعلق بزيادة الرسوم الجمركية، بصورة تنذر باندلاع حرب تجارية بين البلدين.

والجمعة الماضي، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الولايات المتحدة انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية، وأطلقت أكبر حرب تجارية في التاريخ، بفرضها رسوم استيراد تصل إلى نسبة 25 % على البضائع الصينية.