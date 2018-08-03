» طالب يشنق نفسه بسبب «التنسيق»

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المنيا

انتحار طالب

مكتب التنسيق

كلية الهندسة

أقدم طالب في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، علي الانتحار حيث قام بشنق نفسه داخل منزله، بعد أن رشّحه مكتب التنسيق إلى كلية التربية بدلاً من الهندسة.

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ للعميد أحمد الحينى مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بانتحار طالب في ظروف غامضة داخل منزله بإحدى قرى المركز. انتقل الرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث سمالوط غرب، وبالفحص عثُر على جثة «ب.س.ف» 19 عامًا طالب.

 بينت التحريات الأولية، أن الطالب شنق نفسه باستخدام حبل لفه حول عنقه داخل مطبخ المنزل مستغلًا عدم وجود أحد من أفراد أسرته.

كما كشفت التحريات المبدئية، أن الطالب كان يرغب في الالتحاق بكلية الهندسة، وتقدم في تنسيق المرحلة الثانية للكليات والمعاهد بمجموع 90.5% شعبة علمي رياضة، لكنه بعد ظهور نتيجة التنسيق فوجئ ببطاقة الترشيح لكلية التربية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3158 إداري مركز شرطة سمالوط غرب.


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